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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:16 вторник, 14 сентября 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © pixabay.com

За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции.

 Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из общего количества заболевших 198 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1379 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 321 человек, выздоровевших за весь период – 64 060 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане не хотят вакцинироваться вакциной «Спутник V». Коронавирус атакует Крым. Каждые сутки на полуострове фиксируют от 250 до 300 случаев заражения.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции.

COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено еще 89 случаев заражения коронавирусом, от осложнений болезни умерли трое, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму: 74 тысячи заболевших. Еще 230 человек заболели за прошедшие сутки, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции.

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