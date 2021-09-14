Общество
Сухая и теплая погода сохранится в Крыму до конца недели
фото © Новости Крыма
До конца недели в Крыму не ожидается осадков и похолоданий.
Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
«До конца рабочей недели и в выходные дни область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове сухую и теплую погоду. Будут нехолодными ночи и довольно теплыми дни, почти как летом», – сообщили в гидрометцентре.
Ночные температуры на полуострове будут колебаться от 8 до 19 градусов, днем воздух прогреется от 15 до 27 градусов.
Температура морской воды у берегов Крыма составит 21-23 градуса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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