Сухая и теплая погода сохранится в Крыму до конца недели

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До конца недели в Крыму не ожидается осадков и похолоданий.

Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

«До конца рабочей недели и в выходные дни область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове сухую и теплую погоду. Будут нехолодными ночи и довольно теплыми дни, почти как летом», – сообщили в гидрометцентре.

Ночные температуры на полуострове будут колебаться от 8 до 19 градусов, днем воздух прогреется от 15 до 27 градусов.

Температура морской воды у берегов Крыма составит 21-23 градуса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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