Власть
Суд в Праге рассмотрит вопрос предварительного заключения задержанного крымчанина
Городской суд Праги 14 сентября рассмотрит дело о предварительном заключении под стражу гражданина России, участника «крымской весны» Александра Франчетти, которого задержали ранее в Чехии на основе выданного Украиной международного ордера на арест.
Как сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на городскую прокуратуру Праги, слушание состоится в закрытом режиме.
«Городской суд Праги сегодня на закрытом заседании рассмотрит вопрос о взятии гражданина России Александра Франчетти в предварительное заключение», – цитирует ТАСС информацию прокуратуры.
В ведомстве отметили, что, в соответствии с законодательством, «решение о взятии в предварительное заключение должно быть вынесено не позже, чем через 48 часов после задержания».
В Министерстве иностранных дел России заявили, что направили ноту протеста Чехии из-за задержанного в аэропорту Праги гражданина России, участника «крымской весны» Александра Франчетти.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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