Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +25
море +24

Власть

Стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму - 5000 рублей

09:50 вторник, 14 сентября 2021

Как сообщает Крымстат, стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Крыму на конец августа 2021 года в расчете на одного человека составила 5022,91 рубля.

По сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,6%, с начала года - увеличилась на 7,9% (в июле 2021 г. в расчете на одного человека составила 4944,52 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 6,7%, с начала года - увеличилась на 6,3%).

Ранее Новости Крыма сообщали:

Цены на бензин в Крыму сравнили с российскими. Стоимость автомобильного топлива на АЗС Симферополя за неделю не изменилась, сообщает Крымстат.

В Госдуме обиделись и призвали бойкотировать продукцию Xiaomi из-за Крыма. Возможно, следующим шагом будет призыв жечь доллары.

Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму. Китайский производитель приравнял Крым к Северной Корее.

Крымских предпринимателей обещают засыпать микрозаймами. Предприниматели Крыма смогут получить в текущем году около 1 млрд рублей микрокредитов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 14 сентября

Какой сегодня праздник 14 сентября фото

Сегодня, 14 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Российские военные отработали в Черном море перехват «вражеских судов»

Российские военные отработали в Черном море перехват «вражеских судов»

Экипажи быстроходных катеров Черноморского флота России отработали «уничтожение условного противника» в Черном море.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации