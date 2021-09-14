Власть
Стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму - 5000 рублей
Как сообщает Крымстат, стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Крыму на конец августа 2021 года в расчете на одного человека составила 5022,91 рубля.
По сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,6%, с начала года - увеличилась на 7,9% (в июле 2021 г. в расчете на одного человека составила 4944,52 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 6,7%, с начала года - увеличилась на 6,3%).
Ранее Новости Крыма сообщали:
Цены на бензин в Крыму сравнили с российскими. Стоимость автомобильного топлива на АЗС Симферополя за неделю не изменилась, сообщает Крымстат.
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