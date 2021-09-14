Стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму - 5000 рублей

Как сообщает Крымстат, стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Крыму на конец августа 2021 года в расчете на одного человека составила 5022,91 рубля.

По сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,6%, с начала года - увеличилась на 7,9% (в июле 2021 г. в расчете на одного человека составила 4944,52 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 6,7%, с начала года - увеличилась на 6,3%).

Ранее Новости Крыма сообщали:

Цены на бензин в Крыму сравнили с российскими. Стоимость автомобильного топлива на АЗС Симферополя за неделю не изменилась, сообщает Крымстат.

В Госдуме обиделись и призвали бойкотировать продукцию Xiaomi из-за Крыма. Возможно, следующим шагом будет призыв жечь доллары.

Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму. Китайский производитель приравнял Крым к Северной Корее.

Крымских предпринимателей обещают засыпать микрозаймами. Предприниматели Крыма смогут получить в текущем году около 1 млрд рублей микрокредитов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».