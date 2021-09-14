Бизнес
Смягчение антиковидиных ограничений обернулось в Крыму неожиданными проблемами
фото © Новости Крыма
С 9 сентября заведениям общепита разрешили работать до часа ночи. В итоге крымчане и туристы начали жаловаться на шум по ночам.
«Сергей Валерьевич, скажите пожалуйста, вы действительно разрешили до часа ночи в кафе играть музыку? – обратилась к главе РК через соицальные сети жительница Феодосии. –
А если я к вам под окна приеду «с оркестром» и буду играть до часу ночи, вы меня не прогоните?
Мои дети, почему-то, хотят ночью спать, да и мы хотим отдыхать после труда! Наверное, вы тоже?
Так почему такое стало возможным, что кафе в Феодосии теперь орут до часу ночи с вашего позволения?!
Мало было бороться с ними в сезон до трех ночи, теперь у них вообще есть официальное разрешение на это. Звоним в 12 ночи, просим выключить музыку, а нам в ответ: «Аксенов разрешил работать нам до часу, музыку выключать не будем». Это что творится?
Мало того, что беспредел в момент пандемии с отдыхающими, мало вы заработали за лето? Мы что, местные, не люди вообще? Должны пахать без отдыха, а потом думать, как выспаться?
Если до часу ночи разрешили просто работать, а не крутить музыку, четко обозначьте это!
Потому что полиция Феодосии ничего сделать не может. У них есть разрешение на работу и точка.
Я уже много раз звонила и в полицию, и писала в исполком. Никто с ними справиться не может. Писала и тут, представитель администрации Феодосии отвечал, но воз и ныне там: музыка как играла, так и долбит ночью в 50 метрах от жилых домов.
Я уже думаю, может они на каком-то «особом счету»? Иначе это объяснить нельзя. Этот террор длится уже много лет».
Администрация Феодосии от решения проблемы действительно самоустранилась:
«Режим работы заведений общественного питания определяется собственником указанных заведений. Ранее ограничения, введенные Указом о действии режима «Повышенная готовность», допускали работу заведений до 23:00, на сегодняшний день время работы допускается до 01:00, – заявили чиновники. – При этом для заведения действуют правила о недопустимости превышения допустимых уровней шума. При выявлении фактов нарушения тишины в ночное время, рекомендуем вам обращаться в ОМВД РФ по г. Феодосии по телефону 102».
В тексте использованы материалы: Новый день
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