Симферопольская администрация потратит на такси 1,5 миллиона рублей

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Бюджетным средствам нашли спорное применение, напрочь забыв о существовании общественного транспорта.

В симферопольской администрации решили потратить 1,5 миллиона бюджетных средств на транспортировку сотрудников в такси в течение трех месяцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский блогер Александр Талипов, прикрепив к публикации подтверждающие закупку скриншоты.

Согласно опубликованной информации, в перечень уполномоченных лиц заказчика, которым разрешат пользоваться услугами, войдут 112 сотрудников.

Официальный представитель администрации Симферополя Андрей Черниченко ответил на заданный ему в комментарии вопрос «кому зеленоглазое такси?»

«Средства доведены администрации Симферополя в качестве субвенции для организации Всероссийской переписи населения. Услуги по перевозке закупаются для переписчиков, доставки документов и организации других мероприятий в рамках проведения переписи», - написал Черниченко.

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