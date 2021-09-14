Власть
Симферополю не хватает дворников
В Симферополе отмечается недостаточное количество дворников для содержания 1 230 городских улиц.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.
Всего в штате предприятия насчитывается порядка 250 уборщиков. «У нас в постоянном режиме есть порядка 10 открытых вакансий. Мы, в свою очередь, путем средств механизированной уборки стараемся заменить ручной труд и с помощью увеличения техники планируем повысить производительность труда», - отметил Гумен.
Директор «Города» подчеркнул, у работающих дворников нет проблем со спецодеждой, обувью и инвентарем. «Люди обеспечены необходимыми средствами, чтобы не чувствовать сложностей в работе», - сказал он.
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