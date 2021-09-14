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Власть

Симферополю не хватает дворников

В Симферополе отмечается недостаточное количество дворников для содержания 1 230 городских улиц.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Всего в штате предприятия насчитывается порядка 250 уборщиков. «У нас в постоянном режиме есть порядка 10 открытых вакансий. Мы, в свою очередь, путем средств механизированной уборки стараемся заменить ручной труд и с помощью увеличения техники планируем повысить производительность труда», - отметил Гумен.

Директор «Города» подчеркнул, у работающих дворников нет проблем со спецодеждой, обувью и инвентарем. «Люди обеспечены необходимыми средствами, чтобы не чувствовать сложностей в работе», - сказал он.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жители Симферополя пожаловались главе города на работу коммунальщиков. Жители улицы Севастопольской в Симферополе пожаловались главе города Валентину Демидову на коммунальные службы города, в частности на отсутствие уборки, не отремонтированную кровлю, отсутствие уличного освещения и аварийные деревья у своих домов.

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