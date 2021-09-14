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Российская армия собирается стрелять из «Градов» в Крыму
фото © army-news.org
Более трехсот военнослужащих артиллерийских подразделений Черноморского флота направлены на межвидовой полигон Опук в Крыму для отработки стрельб и уничтожения условного противника.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.
«Началось тактическое учение с этапом боевой стрельбы для повышения практических навыков личного состава в скрытом выдвижении, развертывании на огневых позициях с марша и ведении огня по позициям условного противника на различных дальностях», – говорится в сообщении.
После выхода на позиции и проведения стрельб экипажи боевых машин отработают маскировку развернутых огневых позиций.
Задействовано около полусотни единиц спецтехники и вооружения, в том числе реактивная система залпового огня «Град-М», гаубицы Д-30 и ствольная артиллерия «МСТА-Б».
Наблюдение за прохождением учений, координация и контроль действий подразделений осуществляется на командных пунктах. Видео происходящего передают задействованные в мероприятиях беспилотники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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