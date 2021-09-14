Российская армия собирается стрелять из «Градов» в Крыму

фото © army-news.org

Более трехсот военнослужащих артиллерийских подразделений Черноморского флота направлены на межвидовой полигон Опук в Крыму для отработки стрельб и уничтожения условного противника.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.

«Началось тактическое учение с этапом боевой стрельбы для повышения практических навыков личного состава в скрытом выдвижении, развертывании на огневых позициях с марша и ведении огня по позициям условного противника на различных дальностях», – говорится в сообщении.

После выхода на позиции и проведения стрельб экипажи боевых машин отработают маскировку развернутых огневых позиций.

Задействовано около полусотни единиц спецтехники и вооружения, в том числе реактивная система залпового огня «Град-М», гаубицы Д-30 и ствольная артиллерия «МСТА-Б».

Наблюдение за прохождением учений, координация и контроль действий подразделений осуществляется на командных пунктах. Видео происходящего передают задействованные в мероприятиях беспилотники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Часть Севастопольской бухты отдали минобороне России. Часть Севастопольской бухты передана в пользование министерства обороны России на 20 лет.

Турчинов заявил о срыве плана по «зачистке» Крымского моста. Программа по закупке крылатых ракет «Нептун» сорвалась, из-за чего Киев не сможет «зачистить» Крымский мост, заявил в эфире Пятого канала бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Для атаки на Крым»: Украина купит в Турции еще 24 беспилотников Bayraktar. После успеха турецких беспилотников «Bayraktar TB2» в Нагорном Карабахе Украина приняла решение купить у Турции еще 4 комплекса дронов.

У берегов Крыма снова летает беспилотник США. Вдоль Черноморского побережья у границ Крыма беспилотник США провел разведку.