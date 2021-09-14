Ресторанам и кинотеатрам Севастополя отменили антиковидные ограничения

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В Севастополе сняты ограничения в работе заведений общепита и развлекательных заведений в ночное время, снова разрешена торговля в кинотеатрах.

Соответствующее решение по инициативе губернатора принято на заседании антиковидного штаба в правительстве города.

«Учитывая многочисленные просьбы предпринимателей и в связи с тем, что коэффициент распространение инфекции снизился, как и туристический поток в городе, предлагаю это ограничение отменить», – сказал Михаил Развожаев.

Он отметил, что рекомендации по стопроцентной вакцинации всех сотрудников общепита продолжают действовать.

А все рестораторы взяли на себя обязательства безусловно соблюдать повышенные санитарно-эпидемиологических нормы.

«Собственно, это и является сегодня основой их работы», – сказал глава города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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