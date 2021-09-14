Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● «Все без масок, в том числе кашляющие…» Как в Крыму борются с ковидом ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● Коронавирус в Крыму: 74 тысячи заболевших
Ресторанам и кинотеатрам Севастополя отменили антиковидные ограничения
фото © pixabay.com
В Севастополе сняты ограничения в работе заведений общепита и развлекательных заведений в ночное время, снова разрешена торговля в кинотеатрах.
Соответствующее решение по инициативе губернатора принято на заседании антиковидного штаба в правительстве города.
«Учитывая многочисленные просьбы предпринимателей и в связи с тем, что коэффициент распространение инфекции снизился, как и туристический поток в городе, предлагаю это ограничение отменить», – сказал Михаил Развожаев.
Он отметил, что рекомендации по стопроцентной вакцинации всех сотрудников общепита продолжают действовать.
А все рестораторы взяли на себя обязательства безусловно соблюдать повышенные санитарно-эпидемиологических нормы.
«Собственно, это и является сегодня основой их работы», – сказал глава города.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Все без масок, в том числе кашляющие…» Как в Крыму борются с ковидом. В Крыму за сутки зарегистрировано 233 новых случаев коронавирусной инфекции. От ковида умерли 3 человека.
Крымчане не хотят вакцинироваться вакциной «Спутник V». Коронавирус атакует Крым. Каждые сутки на полуострове фиксируют от 250 до 300 случаев заражения.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции.
COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено еще 89 случаев заражения коронавирусом, от осложнений болезни умерли трое, сообщает пресс-служба правительства города.
«Исчезли ночью»: кто похитил изображения Аксенова и Константинова с набережной Ялты?
На набережной Ялты были похищены портреты руководителей Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова, утверждает местный журналист и блогер Сергей Сардыко.
Ресторанам и кинотеатрам Севастополя отменили антиковидные ограничения
В Севастополе сняты ограничения в работе заведений общепита и развлекательных заведений в ночное время, снова разрешена торговля в кинотеатрах.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Симферополе погас свет: что происходит
Из-за повреждения электрокабеля обесточены несколько объектов в столице Крыма, сообщили в ГУП «Вода Крыма».
вчера
Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму
10 сентября
В Севастополе начались дни неудачливых воров
Правоохранители напоминают: искушение чужими вещами и денежными средствами может очень плохо отразиться на вашей жизни.