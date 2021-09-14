Пропавшую крымчанку нашли мертвой

В Крыму найден труп 31-летней крымчанки. Ранее в социальной сети появились сообщения о том, что девушка 10 сентября ушла из дома в неизвестном направлении.

«12 сентября нам поступила заявка от родственников. На следующий день стало известно о смерти», — рассказали ForPost в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По факту ее смерти Следком Крыма проводит процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

«Признаки криминальной смерти на теле женщины отсутствуют», — сообщили ForPost в пресс-службе ведомства в ответ на информационный запрос.

В тексте использованы материалы: Форпост

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