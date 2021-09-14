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Происшествия

Прокуратура требует возбудить еще одно дело после гибели ребенка в Джанкое

Прокуратура требует возбудить еще одно дело после гибели ребенка из-за упавших футбольных ворот в Джанкое.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«На спортивной площадке футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался на месте происшествия. По фактам выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в июне этого года на улице Нестерова. Ранее дело было возбуждено в отношении инженера, ответственного за контроль работ.

По данным прокуратуры, департамент ЖКХ администрации Джанкоя заключил контракт на благоустройство дворовой территории. Подрядчик установил металлические футбольные ворота.

«С момента установки металлических ворот муниципальным унитарным предприятием, ответственным за выполнение работ по содержанию общего имущества МКД в соответствии с требованиями законодательства и решением общего собрания собственников, не обеспечено содержание спортивной площадки и ее элементов в состоянии, обеспечивающем безопасность жизни и здоровья граждан», - пояснили в прокуратуре.

Ход доследственной проверки по этому делу взят на контроль прокуратуры.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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