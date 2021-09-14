Опубликован доклад гендиректора ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Крыму

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На официальном сайте ЮНЕСКО опубликован доклад генерального директора ЮНЕСКО 212-й сессии Исполнительного совета по мониторингу ситуации в Крыму.

«Информация, предоставленная украинской стороной, включена в доклад генерального директора ЮНЕСКО в полном объеме. Документ будет рассмотрен в рамках пункта 5.И.Е повестки дня 212-й сессии Исполнительного совета, которая состоится с 6 по 20 октября 2021 года. Также вместе с докладом опубликован проект решения 212-й сессии Исполнительного совета по ситуации во временно оккупированном Крыму, обязывающее генерального директора ЮНЕСКО представить следующий доклад по этому вопросу на 215-й сессии, которая состоится в ноябре 2022 года», – уточнили в МИД Украины.

В опубликованном на сайте ЮНЕСКО документе, в частности, упоминается о состоянии сохранности объекта всемирного наследия «Древний город Херсонес Таврический и его хора» и напоминание о призыве «воздерживаться от каких-либо действий, которые бы нанесли ущерб» данному объекту. В документе содержится информация о проведении Россией «реставрационных работ» на территории памятника и «разрушительных» мероприятий в религиозных и развлекательных целях.

Также упоминаются работы по Ханскому дворцу в Бахчисарае, которые, как указано в документе, «создают реальную угрозу уничтожения историко-культурной ценности памятника».

«Российская оккупация Крыма изменила восприятие исторического и культурного наследия Украины как государством, так и обществом. Россия присвоила украинские культурные ценности на полуострове, в том числе 4095 национальных и местных памятников, находящихся под охраной государства. Присвоение памятников само по себе является нарушением международного права», – говорится в опубликованной информации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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