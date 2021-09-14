Происшествия
На «Тавриде» перевернулся грузовик: названы причины ДТП
На трассе «Таврида», в районе населенного пункта Крымская роза перевернулся грузовик.
Об этом сообщили очевидцы, рассказав, что автомобиль снес дорожное ограждение и вылетел на обочину, где перевернулся. Как уточнили в пресс-службе МВД России по Республике Крым, причиной ДТП послужило лопнувшее колесо.
«В результате ДТП никто не пострадал. Лопнуло переднее колесо, в результате чего грузовик выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание», - уточнили силовики.
Пробки в районе ДТП нет, поскольку машина оказалась за пределами проезжей части.
Как ранее сообщалось, накануне вечером на трассе «Таврида» в районе села Батальное произошло столкновение трех автомобилей: двух иномарок и грузовика «КамАЗ».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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