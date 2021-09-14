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Происшествия

На «Тавриде» перевернулся грузовик: названы причины ДТП

18:27 вторник, 14 сентября 2021

На трассе «Таврида», в районе населенного пункта Крымская роза перевернулся грузовик.

Об этом сообщили очевидцы, рассказав, что автомобиль снес дорожное ограждение и вылетел на обочину, где перевернулся. Как уточнили в пресс-службе МВД России по Республике Крым, причиной ДТП послужило лопнувшее колесо.

«В результате ДТП никто не пострадал. Лопнуло переднее колесо, в результате чего грузовик выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание», - уточнили силовики.

Пробки в районе ДТП нет, поскольку машина оказалась за пределами проезжей части.

Как ранее сообщалось, накануне вечером на трассе «Таврида» в районе села Батальное произошло столкновение трех автомобилей: двух иномарок и грузовика «КамАЗ».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Две легковушки и грузивик столкнулись на трассе «Таврида». Вчера вечером на трассе «Таврида» в районе села Батальное Ленинского района произошло столкновение легковых автомобилей «Honda», «Mitsubishi» и грузовика «КаМАЗ», сообщает МЧС Республики Крым.

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