Власть
Крымчанка предстанет перед судом за изготовление алкогольного фальсификата
Жительница Белогорского района незаконно производила алкогольную продукцию у себя дома.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Реализуя свой преступный умысел, находясь у себя дома, кустарным способом, с использованием неустановленных компонентов различного сырья с добавлением сахара и ягод винограда, без соблюдения технологического режима она изготовила спиртосодержащую жидкость», – сообщили в надзорном ведомстве.
Следствие установило, что 46-летняя женщина сбывала изготовленную спиртосодержащую продукцию, которая не соответствовала требованиям безопасности. Уголовное дело расследовалось по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей).
Эксперты установили, что потребление изготовленного напитка могло повлечь тяжкий вред здоровью и смерть. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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