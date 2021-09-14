Крымчане с правом бессрочного пользования землей смогут ее выкупить

фото © Новости Крыма

Жители Крыма, имеющие право бессрочного пользования земельным участком сельхозназначения, приобретенное до марта 2014 года, смогут оформить землю в аренду или собственность за плату.

Об этом сообщили в управлении информационной политики мининформа Крыма со ссылкой на заместителя председателя Совета министров республики Анну Анюхину.

«Благодаря непосредственному участию главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова, удалось реализовать социальную инициативу, которую сложно переоценить. Наша республика станет регионом-новатором, нашедшим положительное решение давно назревшей правовой проблемы», – сообщила Анюхина.

Соответствующие изменения внесены в республиканское законодательство. Переоформить право постоянного пользования на право аренды или приобрести земельные участки в собственность за плату возможно в порядке, установленном Советом министров Крыма. Граждане смогут выкупить или арендовать землю в порядке переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым, утвержденные постановлением Совмина от 2 сентября 2014 года №313.

«Мы верим, что данное решение позволит многим крымчанам, которые годами обрабатывают свою землю, выращивают урожай и делают родной край аграрным лидером, наконец, переоформить права на возделываемые участки в соответствии с действующим законодательством, и раз и навсегда закрыть данный вопрос», – отметила Анюхина.

В мининформе пояснили, что ранее региональными и федеральными законами не была установлена обязанность по переоформлению физическими лицами права постоянного пользования земельными участками на право аренды или на приобретение земельных участков в собственность. Также у граждан не было возможности переоформить земли, предназначенные для сельскохозяйственной деятельности. При этом до 2014 года граждане для ведения фермерских хозяйств получили свыше 25 тыс гектаров земли в бессрочное пользование.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

У покупателя отобрали полсотни участков на Южном берегу Крыма стоимостью 500 млн рублей. Севастопольский департамент по имущественным и земельным отношениям в течение года вел судебные разбирательства с гражданином относительно принадлежности полусотни земельных участков на Южном берегу Крыма, которые тот ранее купил у двух частных лиц.

В Крыму заявили об отсутствии земли для строительства жилья медикам. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обсудил с вице-премьером правительства РК Андреем Рюмшиным программу по выделению жилья медицинским работникам в селах.

Власти Ялты пообещали завершить работу по дооформлению земельных участков. Все заявления жителей ялтинского региона по дооформлению жилья и земельных участков будут отработаны до конца года.

В Севастополе «во имя общего блага» изымут три участка. В Севастополе утвердили проект планировки и межевания территории площадью 43,4 га, ограниченной улицами Борисова, Астана Кесаева, проспектом Героев Сталинграда и бухтой Круглой.