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Общество

Какой сегодня праздник 14 сентября

00:22 вторник, 14 сентября 2021
Какой сегодня праздник 14 сентября

фото © pixabay.com

Сегодня, 14 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Церковное новолетие - начало индикта

Пожалуй, самым незаметным православным праздником является Церковное новолетие, которое в церковном календаре торжественно именуется «началом индикта» и празднуется 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Именно эта дата считается первым днем нового церковного года.

Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года как дань гражданской византийской традиции. С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных сердцем».

1 сентября, сменившее привычное 1 марта в 1363 году, а в Римской Империи в царствование Константина Великого в 325 году, — дань гражданской византийской традиции. Начало индикта — это начало финансового года, начало нового периода сбора налогов. Сам индикт — одна пятнадцатая часть индиктиона, пятнадцатилетнего промежутка времени, который при равноапостольном царе Константине утвердился как компромиссная между годом и веком единица отсчета исторического времени.

День памяти преподобного Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского

Святой Симеон родился в пределах Антиохии Сирийской в середине IV века от бедных родителей. В юности он пас овец своего отца. Однажды, придя в храм, он услышал пение заповедей Блаженств, и в нем зародилась жажда праведной жизни. Симеон начал усердно молиться Богу и просить указать ему, как достичь подлинной праведности.

Святой Симеон положил начало новому виду подвижничества: «столпни-чества». Построив столп в несколько метров высоты, он поселился на нем и этим лишил себя возможности прилечь и отдохнуть. Стоя днем и ночью, как свеча в прямом положении, он почти непрерывно молился и размышлял о Боге. Кроме строжайшего воздержания в пище, он добровольно переносил много лишений: дождь, зной и стужу. Питался он размоченной пшеницей и водой, которые приносили ему добрые люди.

Святой Симеон жил более ста лет и скончался во время молитвы в 459 году. Его мощи почивали в Антиохии. Православная Церковь в богослужении, посвященном святому Симеону, называет его «небесным человеком, земным ангелом и светильником вселенной».

Семен Летопроводец

Семен Летопроводец - день народного календаря у славян, приходящийся на 1 (14) сентября. Название дня происходит от имени святого Симеона Столпника. Отмечается преимущественно православными славянами. В этот день совершались обряды, знаменующие приближение осени.

Также сегодня, 14 сентября, отмечают такие праздники:

- День кислого пива (Sour Beer Day)

- День слушания шорохов

- Праздник междусобойщиков

- День пончика с кремовой начинкой (Cream Filled Doughnut Day) в США

- День детей в Непале

- День поедания большого сэндвича (National Eat a Hoagie Day) в США

- День немецкого языка (German Language Day) в Германии

- Воздвижение Креста Господня на Кипре

- День инженера в Румынии

- День раскрашивания (National Coloring Day) в США

- Дни почитания предков (Pitru Paksha) в Индии

- День битвы при Сан-Хасинто в Никарагуа

- День утилизации электронных отходов (E-waste Drop-Off Day) в Новой Зеландии

- День гимнастики (National Gymnastics Day) в США

Сегодня именины празднуют: Евод, Аммоний, Мелетий, Семен, Гермоген, Каллиста, Марфа, Маргарита, Аифал, Ангел, Еванфия, Иисус (Иисус Навин).

Что происходило 14 сентября в прошлые годы

1141 - сторонники английской королевы Матильды потерпели поражение в битве при Винчестере от армии сторонников короля Стефана в период гражданской войны в Британии 11351154 годов.

1812 - войска Наполеона после Бородинского сражения вступили в Москву, с их приходом начался большой пожар, уничтоживший три четверти города.

1829 - Россия и Турция заключили Адрианопольский мирный договор (по нему русские добились колоссальных уступок со стороны Османской империи: российские подданные подтвердили свое право вести свободную торговлю по всей территории Турции, русские и иностранные торговые суда могли свободно проходить через Босфор и Дарданеллы, российские подданные на турецкой территории были неподсудны турецким властям).

1857 - английские войска выбили из Дели сипаев (восстание сипаев), по окончанию этого бунта в Индии было введено прямое правление английской короны.

1867 - первый том «Капитала» Карла Маркса вышел в свет.

1927 - погибла американская танцовщица Айседора Дункан, была замужем за Сергеем Есениным (во время прогулки на автомобиле, шарф намотался на колесо и сломал ей шею).

1957 - ООН приняла резолюцию, в которой осудила ввод советских войск в Венгрию.

1960 - основана ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), в нее вошли Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла.

2003 - Эстония присоединилась к Европейскому союзу.

2010 - во Франции женщинам запретили в публичных местах носить паранджу, чадру и никаб.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 сентября. Какие праздники будут завтра?

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Какой сегодня праздник 14 сентября

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