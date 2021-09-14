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Кабмин Украины установил новые карантинные нормы при въезде из Крыма

16:17 вторник, 14 сентября 2021
Кабмин Украины установил новые карантинные нормы при въезде из Крыма

фото © Новости Крыма

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление, устанавливающие новые карантинные правила для предотвращения распространения COVID-19.

Изменения также коснулись пересечения административной границы Крыма с материковой частью Украины.

Как сообщается на сайте МОЗ Украины, новые нормы предусматривают разделение COVID-сертификатов на «зеленые» и «желтые», а также разрешают работу некоторых заведений даже в случае введения красной зоны карантина при наличии большого количества вакцинированных.

По информации министерства, так называемый «желтый» сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а «зеленый» – о полном курсе вакцинации.

«При наличии у лица, которое пересекает границу Украины, «желтого» или «зеленого» сертификата о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий (к таковым относятся Крым, Севастополь, а также неподконтрольные Украине территории Донбасса)», – уточнили в ведомстве.

Власти Украины возобновили в августе тестирование на коронавирус и внесли ряд других изменений в правила пересечения админграницы.

Министерство здравоохранения Украины предлагает крымчанам вакцинироваться на материковой части препаратами, уже получившими одобрение ВОЗ, в шести пунктах в Херсонской области.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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