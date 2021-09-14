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«Исчезли ночью»: кто похитил изображения Аксенова и Константинова с набережной Ялты?
фото © Крым.реалии
На набережной Ялты были похищены портреты руководителей Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова, утверждает местный журналист и блогер Сергей Сардыко.
Фотолица чиновников предваряли две фотовыставки – одну в честь дня Москвы, а вторую – в честь достижений Крыма в российских реалиях.
Фотовыставка «Это сделали мы!» проходит в различных регионах Крыма по инициативе местных властей для демонстрации достижений полуострова с 2014 года.
В Ялте она сопровождается также тематической выставкой «Москва и москвичи», посвященной 874-летию столицы России. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между правительством Москвы и исполкомом горсовета Ялты было подписано в еще 2006 году, когда городом управляли украинские власти. В российских реалиях полуострова эту дату в Ялте отмечают праздником местной улицы Московской.
«Одна из центральных улиц Ялты названа Московской в честь дружбы наших городов. Три года назад Москва отмечала свой юбилей – 870 лет со дня основания. И впервые в Ялте в этот же день состоялся праздник улицы Московской. В этом году в честь праздника подготовлена фотовыставка», – поясняет глава российского горсовета Ялты Константин Шимановский.
В этом году праздник сопровождал неожиданный инцидент.
На постаментах, установленных на набережной города, около двух десятков фотографий о Москве и достижениях Крыма в российских реалиях.
«Рассчитываю, что фотовыставка вызовет живой интерес жителей и гостей Ялты, послужит развитию творческих и культурных связей между нашими городами. И станет традиционной, как яркий праздник на улице Московской», – цитирует пресс-служба администрации Ялты приветствие ялтинцам от мэра Москвы Сергея Собянина.
Выставка в городе, по информации пресс-службы, продлится до конца сентября. Но уже в первые дни ее постигла неожиданность. С набережной «украли портреты вождей», сообщает ялтинский журналист Сергей Сардыко.
«Интересно, что предваряли выставку два больших портрета Аксенова и Константинова. Почему-то они исчезли ночью (с 10 на 11 сентября). Что происходит, непонятно. Наверное, полиция найдет этих злоумышленников», – сообщает журналист.
На данный момент на выставке в центре Ялты уж нет никаких следов пропажи. Новый баннер с изображениями Сергея Аксенова и Владимира Константинова вернули на место.
Кому и зачем понадобились портреты Сергея Аксенова и Владимира Константинова, неизвестно.
Замминистра внутренней политики, информации и связи правительства Крыма Кирилл Нагорняк сообщил, что изображения из центра Ялты подверглись вандализму.
«Стенд в срочном порядке изъяли, так как его изуродовали вандалы. Благодарю Вас за бдительность и активную гражданскую позицию. Надеюсь, что мы (при поддержке правоохранителей) найдем и накажем хулиганов», – написал Кирилл Нагорняк Сергею Сардыко в соцсетях.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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«Исчезли ночью»: кто похитил изображения Аксенова и Константинова с набережной Ялты?
На набережной Ялты были похищены портреты руководителей Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова, утверждает местный журналист и блогер Сергей Сардыко.
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