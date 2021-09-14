Главный музей Севастополя держит оборону от уволенных работников

фото © пресс-служба музея обороны Севастополя

В течение года из музея обороны и освобождения Севастополя было уволено почти 50 человек. Люди начали терять работу с момента назначения нового директора – Александра Баркова, заявили сотрудники телеканалу «Первый Севастопольский».

Уволенными оказались работники разных направлений. Многих из них вынудили уйти, утверждает бывший замдиректора Сергей Хахалин, которому тоже пришлось покинуть свою должность.

Отвечающую за садово-парковое хозяйство Наталью Абазогли уволили по сокращению ее отдела. В итоге зеленые зоны Малахова кургана и Сапун-горы пришли в упадок. В подтверждение своих слов она предоставила фотографии высохших газонов, запущенных цветочных клумб и деревьев. В частности, сохранившийся со времен войны миндаль зарос сорняками, все его плоды осыпались, а само дерево болеет. Это, отмечает экс-сотрудница, говорит о полном бездействии музея после роспуска ее отдела.

Лишилась работы и кассир Ирина Нажа. Причем уволить ее решили посредством аттестации, так как других причин для этого не нашли. Она связывает свое увольнение с инцидентом, который произошел в прошлом году: сотрудница замеряла температуру всем, кто входил в музей, из-за чего с тепловым истощением ее увезли на скорой. После этого она обратилась в инспекцию по труду, проверка которой выявила 13 грубых нарушений. В судебном порядке ей возместили моральный ущерб, но начальство предложила ей уволиться. Нажа отказалась, после чего ее решили аттестовать и в итоге уволили. Женщина пытается вернуть работу через суд.

Руководителя информационно-издательского отдела Сергея Вологина увольняли целых два раза. Первый раз, рассказывает мужчина, за то, что журналисты задавали неудобные вопросы директору Александру Баркову. Позже замдиректора по развитию попросила Вологина остаться, однако позже все равно уволили.

«Вот почти 50 человек – это четверть музейных сотрудников, которые оказались неугодными новому руководству», – сообщил он.

В музее опровергли массовое увольнение работников. В официальном ответе говорится о 43 уволенных людях, из которых лишь три – по инициативе работодателя. Также отмечается, что в учреждении сейчас нет нехватки кадров, так как в нем трудятся 270 человек и за текущий год это число не менялось.

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