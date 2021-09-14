Две легковушки и грузивик столкнулись на трассе «Таврида»

Вчера вечером на трассе «Таврида» в районе села Батальное Ленинского района произошло столкновение легковых автомобилей «Honda», «Mitsubishi» и грузовика «КаМАЗ», сообщает МЧС Республики Крым.

Пострадавшая пассажирка из автомобиля «Mitsubishi» была доставлена в Феодосийскую больницу. Также сотрудники МЧС Крыма при помощи спецавтомобилей с лебедкой освободили полосу для возобновления движения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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