Происшествия
Две легковушки и грузивик столкнулись на трассе «Таврида»
Вчера вечером на трассе «Таврида» в районе села Батальное Ленинского района произошло столкновение легковых автомобилей «Honda», «Mitsubishi» и грузовика «КаМАЗ», сообщает МЧС Республики Крым.
Пострадавшая пассажирка из автомобиля «Mitsubishi» была доставлена в Феодосийскую больницу. Также сотрудники МЧС Крыма при помощи спецавтомобилей с лебедкой освободили полосу для возобновления движения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Собака из Москвы не долетела до Крыма, она пропала. В международном аэропорту Домодедово уже третьи сутки не могут найти собаку по кличке Ева, пропавшую из багажа.
В Севастополе автоледи наскочила на железнодорожный светофор. В Севастополе автомобиль «Опель корса» въехал в железнодорожный светофор. ДТП произошло накануне вечером в районе Казачьей бухты.
В Ялте автомобиль влетел в магазин. В Ялте легковой автомобиль влетел в магазин.
На мысе Фиолент в Севастополе разбился очередной турист. В Севастополе во время спуска к дикому пляжу на Фиоленте с высоты упал турист, сообщили в Центре гражданской защиты города.
«Исчезли ночью»: кто похитил изображения Аксенова и Константинова с набережной Ялты?
На набережной Ялты были похищены портреты руководителей Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова, утверждает местный журналист и блогер Сергей Сардыко.
Ресторанам и кинотеатрам Севастополя отменили антиковидные ограничения
В Севастополе сняты ограничения в работе заведений общепита и развлекательных заведений в ночное время, снова разрешена торговля в кинотеатрах.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Симферополе погас свет: что происходит
Из-за повреждения электрокабеля обесточены несколько объектов в столице Крыма, сообщили в ГУП «Вода Крыма».
вчера
Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму
10 сентября
В Севастополе начались дни неудачливых воров
Правоохранители напоминают: искушение чужими вещами и денежными средствами может очень плохо отразиться на вашей жизни.