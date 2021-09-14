Власть
Аксенов сказал, где в Крыму планируют построить новый курортный город
фото © Новости Крыма
Местом строительства нового курортного города в Крыму станет Сакский район.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано», – сказал Аксенов.
Он отметил, что объем номерного фонда в новом городе превысит 10 тысяч. По его словам, воды и электроэнергии на новый населенный пункт хватит.
Ранее вице-премьер Крыма Евгений Кабанов анонсировал строительство нового города в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе построят здание эндоваскулярной операционной. Городская клиническая больница №7 в Симферополе является заказчиком работ по проектировке быстровозводимного здания для размещения эндоваскулярной операционной.
Более половины крымчан недовольны качеством медицины и рынком труда. ВЦИОМ выявил болевые точки региона и узнал, как к ним относятся местные жители.
Украина может перейти на латиницу. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.
В Крыму раскритиковали планы властей построить новый курортный город. Зачем строить город, если все необходимые города уже построены?
Кабмин Украины установил новые карантинные нормы при въезде из Крыма
Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление, устанавливающие новые карантинные правила для предотвращения распространения COVID-19.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Исчезли ночью»: кто похитил изображения Аксенова и Константинова с набережной Ялты?
На набережной Ялты были похищены портреты руководителей Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова, утверждает местный журналист и блогер Сергей Сардыко.
В Симферополе погас свет: что происходит
Из-за повреждения электрокабеля обесточены несколько объектов в столице Крыма, сообщили в ГУП «Вода Крыма».
12 сентября
В Праге задержан «герой Крымской весны» фото
12 сентября
Ресторанам и кинотеатрам Севастополя отменили антиковидные ограничения
В Севастополе сняты ограничения в работе заведений общепита и развлекательных заведений в ночное время, снова разрешена торговля в кинотеатрах.