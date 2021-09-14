Аксенов сказал, где в Крыму планируют построить новый курортный город

фото © Новости Крыма

Местом строительства нового курортного города в Крыму станет Сакский район.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано», – сказал Аксенов.

Он отметил, что объем номерного фонда в новом городе превысит 10 тысяч. По его словам, воды и электроэнергии на новый населенный пункт хватит.

Ранее вице-премьер Крыма Евгений Кабанов анонсировал строительство нового города в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе построят здание эндоваскулярной операционной. Городская клиническая больница №7 в Симферополе является заказчиком работ по проектировке быстровозводимного здания для размещения эндоваскулярной операционной.

Более половины крымчан недовольны качеством медицины и рынком труда. ВЦИОМ выявил болевые точки региона и узнал, как к ним относятся местные жители.

Украина может перейти на латиницу. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

В Крыму раскритиковали планы властей построить новый курортный город. Зачем строить город, если все необходимые города уже построены?