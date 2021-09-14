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Власть

Аксенов сказал, где в Крыму планируют построить новый курортный город

17:03 вторник, 14 сентября 2021
Саки
Аксенов сказал, где в Крыму планируют построить новый курортный город

фото © Новости Крыма

Местом строительства нового курортного города в Крыму станет Сакский район.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано», – сказал Аксенов.

Он отметил, что объем номерного фонда в новом городе превысит 10 тысяч. По его словам, воды и электроэнергии на новый населенный пункт хватит.

Ранее вице-премьер Крыма Евгений Кабанов анонсировал строительство нового города в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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