Жителя Севастополя задержали за растление 10-летней школьницы в соцсетях

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Севастополя, подозреваемого в растлении малолетней через социальные сети.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Следственным отделом по Ленинскому району Севастополя установлено, что 44-летний местный житель, занимающийся разработкой рекламы для интернет-сайтов, с декабря 2016 года посредством социальной сети «ВКонтакте» растлевал несовершеннолетнюю, склоняя к иным действиям сексуального характера. Школьнице на момент совершения в отношении нее преступной деятельности исполнилось 10 лет», – сообщила Постнова.

Деятельность мужчины выявили сотрудники управления «Ф» бюро специальных технических мероприятий МВД России. Силовую поддержку оказывало спецподразделение СОБР Росгвардии. «Фигурант уголовного дела по ходатайству следствия был заключен судом под стражу», – добавила Постнова.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Сейчас правоохранители устанавливают причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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