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Происшествия

В Ялте автомобиль влетел в магазин

15:15 понедельник, 13 сентября 2021
Ялта

В Ялте легковой автомобиль влетел в магазин.

ДТП произошло сегодня около 5 часов утра. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в дверь торговой точки, отделенной от проезжей части тротуаром.

О пострадавших пока не сообщается.

В тексте использованы материалы: Новый день

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