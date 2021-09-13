В Ялте автомобиль влетел в магазин

В Ялте легковой автомобиль влетел в магазин.

ДТП произошло сегодня около 5 часов утра. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в дверь торговой точки, отделенной от проезжей части тротуаром.

О пострадавших пока не сообщается.

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