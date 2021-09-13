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Бизнес

В среднем по Крыму обед в кафе обходится в 518 рублей, ужин в ресторане - 2580

08:40 понедельник, 13 сентября 2021

Согласно данным Крымстата, в августе 2021 года обед в кафе, столовой, закусочной в среднем по Крыму обходился в 518 рублей (дороже всего в Евпатории - 619 руб, дешевле всего в Симферополе - 463 руб.).

За год (в сравнении с ценами августа 2020) стоимость выросла на 3 рубля, за два года - на 16 рублей.

Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму в августе 2021 обходился 2585 рублей (дороже всего в Ялте - 2955 руб, дешевле всего в Евпатории - 2540 руб). За год стоимость ужина выросла на 1%, за три года - на 15%.

200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в августе в среднем по Крыму 70 рублей. Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 114 рублей (дороже всего в Евпатории - 119 руб., дешевле всего в Ялте - 95 руб.).

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