В Симферополе выявили подпольный ломбард

В Симферополе выявили работающий без официальной регистрации ломбард, его собственник оштрафован на 20 тысяч рублей.

Об этом сообщает прокуратура Крыма.

«Проверкой установлены факты заключения договоров комиссии на реализацию товара бывшего в употреблении, которым фактически организована завуалированная деятельность ломбарда», – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что сведения об указанном субъекте хозяйствования отсутствуют в государственных реестрах Банка России.

«Прокурор возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ст. 14.56 КоАП России (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов)», – уточнили в ведомстве.

Публичных комментариев предпринимателя нет.

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