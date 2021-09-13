Происшествия
В Симферополе выявили подпольный ломбард
В Симферополе выявили работающий без официальной регистрации ломбард, его собственник оштрафован на 20 тысяч рублей.
Об этом сообщает прокуратура Крыма.
«Проверкой установлены факты заключения договоров комиссии на реализацию товара бывшего в употреблении, которым фактически организована завуалированная деятельность ломбарда», – говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что сведения об указанном субъекте хозяйствования отсутствуют в государственных реестрах Банка России.
«Прокурор возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ст. 14.56 КоАП России (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов)», – уточнили в ведомстве.
Публичных комментариев предпринимателя нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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