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В Симферополе хотят по-новому поделить рынок автобусных перевозок
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В Симферополе запланирована перезагрузка системы распределения маршрутов городского общественного транспорта.
Об этом сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов в ходе прямого эфира на «Радио Крым».
По информации Демидова, пройдут конкурсные процедуры в рамках перераспределения маршрутов общественного транспорта. Теперь перевозчикам предложат «пакеты» маршрутов, в которых будут объединены как востребованные, так и не самые популярные направления.
«Последние два года в Симферополе конкурсов на перевозки не проводилось, а заключались прямые договоры на маршруты с перевозчиками. В ручном режиме приходилось договариваться, выявлять факты нарушения графиков. Мы эту ситуацию до конца года исправим. С сентября начинаем проводить конкурсы, объединяя коммерчески выгодные и менее выгодные маршруты. Это будет непосредственно влиять на заинтересованность перевозчиков в качестве», - рассказал глава администрации.
На сегодня в Симферополе движение общественного транспорта осуществляется по 42 маршрутам: 10 обслуживает ГУП РК «Крымтроллейбус», 10 - МУП «Горавтотранс», остальные обслуживаются частными перевозчиками.
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