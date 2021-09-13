В Севастополе стартовал сезон сбора урожая винограда

Предприятия виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя приступили к сбору винограда урожая 2021 года.

Об этом сообщает сайт правительства города.

«За первую декаду сентября предприятие «СВЗ Агро» уже собрало более 160 тонн винограда, из которых 38 тонн столового винограда сорта «Мускат янтарный» и 125 тонн винограда сорта «Пино нуар» – это один из трех основных сортов для производства игристых вин», – говорится в сообщении.

Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка правительства Севастополя Вадим Кирпичников сообщил, что «средняя урожайность раннего винограда традиционно ниже, чем у более поздних сортов».

«Сегодня это 34,65 центнеров с гектара, а по итогам года планируется, что средняя урожайность севастопольских виноградников превысит 50 центнеров с гектара», – отметил Кирпичников.

По словам директора севастопольского винодельческого завода Александра Васюкова, в планах предприятия – выйти на уровень 10 млн бутылок в год.

«Планы у нас грандиозные – мы хотим расширить свою линейку завода, на полках появится «Ахтиарская бухта», «Севастопольское игристое», «Балансела», которые также будут поставляться на материк, чтобы нашу продукцию знали не только в Крыму, но и за его пределами», – сообщил Васюков.

В конце 2020 года сообщалось о том, что в Севастополе аграрии собрали на 24% меньше винограда, чем в 2019 году – всего 16,54 тыс. тонн.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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