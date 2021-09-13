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Происшествия

В Севастополе пьяный турист устроил погром на парковке

17:18 понедельник, 13 сентября 2021
Севастополь

В Севастополе задержали нетрезвого гостя города, который после ссоры с приятелем выместил ярость на припаркованных во дворе автомобилях.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил накануне ночью на пульт централизованного наблюдения Управления вневедомственной охраны.

Как оказалось, встреча севастопольца с приехавшим к нему из другого региона ЮФО приятелем завершилась ссорой и рукоприкладством. Хозяйка квартиры, где произошел конфликт, попыталась пресечь драку и вызвала правоохранителей. Однако в планах нетрезвого гостя города встречи с полицией не было и он ушел из квартиры. Как выяснилось, недалеко.

«Во дворе многоквартирного дома к сотрудникам Росгвардии обратился местный житель, ставший очевидцем хулиганских действий неизвестного мужчины, который громил припаркованные во дворе машины. Внешний облик дебошира совпал с описанием примет зачинщика ссоры. Росгвардейцы задержали нетрезвого 35-летнего подозреваемого в хулиганских действиях», - рассказали в ведомстве.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции по Гагаринскому району Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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