Происшествия
В Севастополе автоледи наскочила на железнодорожный светофор
В Севастополе автомобиль «Опель корса» въехал в железнодорожный светофор. ДТП произошло накануне вечером в районе Казачьей бухты.
Об этом сообщили очевидцы севастопольского сегмента соцсетей.
В комментариях пользователи гадали о причинах аварии, высказывая самые разные предположения — от некачественного обучения в автошколах до невнимательности водителя.
Ясность в ситуацию внесла пресс-служба севастопольского УМВД.
В ведомстве сообщили, что за рулем автомобиля находилась девушка 2000 года рождения. Автоледи выбрала неправильный скоростной режим и потеряла контроль над управлением машиной, в результате чего наехала на железнодорожный светофор.
«Автомобиль получил механические повреждения, светофор - деформацию. Пострадавших в ДТП людей нет», — уточнила руководитель пресс-службы УМВД Жанна Марголина.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
На мысе Фиолент в Севастополе разбился очередной турист. В Севастополе во время спуска к дикому пляжу на Фиоленте с высоты упал турист, сообщили в Центре гражданской защиты города.
В Керчи кот застрял на дереве и живет там без еды четыре дня. Жители улицы Льва Толстого в Керчи рассказали, что на дереве возле дома №39 застрял кот.
11 сентября на Донбассе: обстрелян украинский Нью-Йорк. Военные формирования самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» обстреляли 11 сентября село Нью-Йорк Донецкой области
Взбешенный угонщик не смог завести авто в Севастополе. Нецензурная брань и агрессия не помогли сдвинуть машину с места.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму такси по цене самолета и грязь в море шокировали туристов
Туристы, побывавшие на отдыхе в Крыму, пожаловались на стоимость услуг такси, а также на забитые пляжи и грязную морскую воду. Но в целом они пришли к выводу, что Ялта — лучший курорт.
Стояли часами: у Крымского моста образовалась многокилометровая пробка
Проверка грузового транспорта спровоцировала дорожный коллапс со стороны Тамани.
В Симферополе погас свет: что происходит
Из-за повреждения электрокабеля обесточены несколько объектов в столице Крыма, сообщили в ГУП «Вода Крыма».
23 часа назад
Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму
10 сентября
В Праге задержан «герой Крымской весны» фото
24 часа назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции.