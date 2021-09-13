В Севастополе автоледи наскочила на железнодорожный светофор

В Севастополе автомобиль «Опель корса» въехал в железнодорожный светофор. ДТП произошло накануне вечером в районе Казачьей бухты.

Об этом сообщили очевидцы севастопольского сегмента соцсетей.

В комментариях пользователи гадали о причинах аварии, высказывая самые разные предположения — от некачественного обучения в автошколах до невнимательности водителя.

Ясность в ситуацию внесла пресс-служба севастопольского УМВД.

В ведомстве сообщили, что за рулем автомобиля находилась девушка 2000 года рождения. Автоледи выбрала неправильный скоростной режим и потеряла контроль над управлением машиной, в результате чего наехала на железнодорожный светофор.

«Автомобиль получил механические повреждения, светофор - деформацию. Пострадавших в ДТП людей нет», — уточнила руководитель пресс-службы УМВД Жанна Марголина.

В тексте использованы материалы: Форпост

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