В РПЦ раскритиковали установку памятника «Железному Феликсу» в Крыму

Председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, протоиерей Леонид Калинин в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал установку памятника Феликсу Дзержинскому в Симферополе оскорблением и предположил, что он долго не простоит.

«Его снесут местные жители, в ком еще жива память тех страшных событий: десятилетий адских мук, в которые ввергли страну эти «благодетели», доведшие сначала страну до полного развала, а потом «ремонтировавшие» мосты и паровозы», — сказал Калинин.

Священник добавил, что лично он выступает против установки подобных мемориалов, так как «это оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей и разорения Отечества».

Бюст революционеру появился в Крыму в сентябре по инициативе ФСБ республики. Как рассказали kp.ru в ведомстве, «Железный Феликс» заслуживает увековечивания, потому что при его участии «были восстановлены две тысячи мостов, отремонтированы почти три тысячи паровозов и более десяти тысяч километров железнодорожного пути».

Ранее глава СПЧ призвал «оставить в покое» памятник Дзержинскому, который До 22 августа 1991 года памятник Дзержинскому стоял на Лубянской площади, но был демонтирован и сейчас находится в парке искусств «Музеон».

В тексте использованы материалы: Gazeta.ru

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