Власть
В России запретили замораживать алименты на счетах должников
ВС заявил свою позицию в отношении алиметщиков, разъяснив, почему нельзя блокировать денежные суммы на их счетах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Верховный суд.
В банке отметили, что алименты относятся к защищенным выплатам, и их нельзя просто снять с расчетного счета гражданина, даже если он должник банка.
«У человека должна быть возможность снять их в любое время, несмотря на долги», – отмечается в сообщении.
Как пример было приведен случай, когда банк наложил арест на денежные средства на счету мужчины, выплачивавшего алименты своим несовершеннолетним детям.
Деньги не сняли, а просто заморозили, однако гражданин посчитал это нарушением своих прав и подал в суд. В ходе рассмотрения дела Верховный суд заключил, что банк не вправе устанавливать для должника ограничения, не давая ему возможности распоряжаться денежными средствами, «на которые в силу закона не может быть обращено взыскание».
Как уточнила РГ первый заместитель Заведующего Бюро адвокатов «Де-юре» Валентина Петрова, согласно закону, от блокировки защищен не весь счет, а только алименты.
«Списание иных денежных средств со счета может производиться в порядке, установленном законом», – отметила юрист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Задержанная у здания ФСБ крымчанка рассказала о штрафе за отсутствие российского паспорта. В Крыму власти оштрафовали на три тысячи рублей крымчанку Ирину Копылову из-за отсутствия у нее российского паспорта. В отношении ее начата проверка Управлением по вопросам миграции МВД в Крыму.
Ялтинца хотят посадить на 15 лет тюрьмы за «закладку» в тайнике. За убийства в Крыму дают гораздо меньший срок.
Суд в Крыму отправил в колонию бывших чиновников Росимущества за взятку. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по делу о получении взятки бывшими работниками управления Росимущества по Крыму.
В Севастополе любительница крымской кухни за чужой счет съела сотню чебуреков. Забавная история с элементами криминала произошла в Севастополе. Девушка украла банковскую карту и «спустила» средства с нее на чебуреки.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 13 сентября фото
Сегодня, 13 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Симферополе хотят по-новому поделить рынок автобусных перевозок
В Симферополе запланирована перезагрузка системы распределения маршрутов городского общественного транспорта.
В Симферополе погас свет: что происходит
Из-за повреждения электрокабеля обесточены несколько объектов в столице Крыма, сообщили в ГУП «Вода Крыма».
18 часов назад
Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму
10 сентября
Силовики проверяют работу крымского мэра
9 сентября
В Праге задержан «герой Крымской весны» фото
19 часов назад
«Для атаки на Крым»: Украина купит в Турции еще 24 беспилотников Bayraktar
После успеха турецких беспилотников «Bayraktar TB2» в Нагорном Карабахе Украина приняла решение купить у Турции еще 4 комплекса дронов.