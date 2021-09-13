В России запретили замораживать алименты на счетах должников

ВС заявил свою позицию в отношении алиметщиков, разъяснив, почему нельзя блокировать денежные суммы на их счетах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Верховный суд.

В банке отметили, что алименты относятся к защищенным выплатам, и их нельзя просто снять с расчетного счета гражданина, даже если он должник банка.

«У человека должна быть возможность снять их в любое время, несмотря на долги», – отмечается в сообщении.

Как пример было приведен случай, когда банк наложил арест на денежные средства на счету мужчины, выплачивавшего алименты своим несовершеннолетним детям.

Деньги не сняли, а просто заморозили, однако гражданин посчитал это нарушением своих прав и подал в суд. В ходе рассмотрения дела Верховный суд заключил, что банк не вправе устанавливать для должника ограничения, не давая ему возможности распоряжаться денежными средствами, «на которые в силу закона не может быть обращено взыскание».

Как уточнила РГ первый заместитель Заведующего Бюро адвокатов «Де-юре» Валентина Петрова, согласно закону, от блокировки защищен не весь счет, а только алименты.

«Списание иных денежных средств со счета может производиться в порядке, установленном законом», – отметила юрист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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