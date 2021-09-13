Курортный сезон
Развитие сюжета: Крым может принять 8 млн туристов уже к октябрю ● Туристы оставили на память крымчанам море окурков и неприятный осадок ● Москвичи и дагестанцы: откуда в Крым едут невоспитанные туристы ● Еще две недели: Ростуризм продлил программу туристического кешбэка ● Власти насчитали в Крыму уже семь млн туристов
В Крыму такси по цене самолета и грязь в море шокировали туристов
фото © Новости Крыма
Туристы, побывавшие на отдыхе в Крыму, пожаловались на стоимость услуг такси, а также на забитые пляжи и грязную морскую воду. Но в целом они пришли к выводу, что Ялта — лучший курорт.
Отзыв опубликовал блог «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
Трансфер
Перелет в обе стороны курортникам обошелся в 2,9 тыс. рублей на одного человека. При этом если заказывать такси из Симферополя в Ялту в местном аэропорту, то придется заплатить от 1,8 до 2 тыс. рублей — так что такси выходит по цене самолета.
Но если заказать услугу у местных таксиагрегаторов, то добраться до Южной столицы можно за 1,1 тыс. рублей, поделились информацией отдыхающие.
При этом брать авто в аренду на полуострове они не советуют из-за ужасного состояния прокатных машин, а также непрозрачных условий, которые предлагают предприниматели.
Пляжи
Негодование у россиян вызывали и ялтинские пляжи: купаться некомфортно из-за столпотворения. Более того, невооруженным глазом видно, что вода грязная. Однако и из этой ситуации туристы нашли выход — отправились на платный пляж.
«Учитывая, что на всех бесплатных пляжах стоимость шезлонга с зонтом и матрасом примерно 300-500 рублей, то лучше заплатить 700 рублей за пляж при отеле и пользоваться всей инфраструктурой», — посоветовали отдыхающие.
Не все так плохо!
Тратиться на отель семейная пара не стала, а арендовала студию в новом ЖК по весьма доступной цене — 2,5 тыс. рублей в сутки. При этом такие же апартаменты, но с видом на море в этом здании стоили 5 тыс. рублей.
С питанием туристы также не испытали проблем. В Крыму работает доставка, качественные продукты можно купить в супермаркетах или сходить в кафе.
Порадовало пару и то, что на общественном транспорте из Ялты можно добраться в любую точку Крыма. А также качество и стоимость крымского вина и доступные цены на местные фрукты и сувениры.
«Ялта — лучший курорт Крыма для отпуска, если грамотно организовать свой отдых», — заключили путешественники.
Отметим, что семейная пара неоднократно отдыхала в Крыму, Сочи и Анапе.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ростуризм без объяснения причин прекратил программу кешбэка. Федеральное агентство по туризму досрочно прекратило программу туристического кешбэка: акция завершилась сегодня в 01:00 по московскому времени.
Крым может принять 8 млн туристов уже к октябрю. Прогнозный показатель туристического потока в 8 миллионов человек Крым может достичь уже в октябре.
Блогер посетил столовую в Крыму и очутился в прошлом. Известный тревел-блогер на отдыхе в Евпатории зашел в так называемую советскую столовую и действительно как будто вернулся в СССР.
Туристы оставили на память крымчанам море окурков и неприятный осадок. Жителей Крыма бесят соотечественники, приезжающие отдохнуть на полуостров.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму такси по цене самолета и грязь в море шокировали туристов
Туристы, побывавшие на отдыхе в Крыму, пожаловались на стоимость услуг такси, а также на забитые пляжи и грязную морскую воду. Но в целом они пришли к выводу, что Ялта — лучший курорт.
Стояли часами: у Крымского моста образовалась многокилометровая пробка
Проверка грузового транспорта спровоцировала дорожный коллапс со стороны Тамани.
В Симферополе погас свет: что происходит
Из-за повреждения электрокабеля обесточены несколько объектов в столице Крыма, сообщили в ГУП «Вода Крыма».
23 часа назад
Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму
10 сентября
В Праге задержан «герой Крымской весны» фото
24 часа назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции.