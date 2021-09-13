В Крыму такси по цене самолета и грязь в море шокировали туристов

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Туристы, побывавшие на отдыхе в Крыму, пожаловались на стоимость услуг такси, а также на забитые пляжи и грязную морскую воду. Но в целом они пришли к выводу, что Ялта — лучший курорт.

Отзыв опубликовал блог «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Трансфер

Перелет в обе стороны курортникам обошелся в 2,9 тыс. рублей на одного человека. При этом если заказывать такси из Симферополя в Ялту в местном аэропорту, то придется заплатить от 1,8 до 2 тыс. рублей — так что такси выходит по цене самолета.

Но если заказать услугу у местных таксиагрегаторов, то добраться до Южной столицы можно за 1,1 тыс. рублей, поделились информацией отдыхающие.

При этом брать авто в аренду на полуострове они не советуют из-за ужасного состояния прокатных машин, а также непрозрачных условий, которые предлагают предприниматели.

Пляжи

Негодование у россиян вызывали и ялтинские пляжи: купаться некомфортно из-за столпотворения. Более того, невооруженным глазом видно, что вода грязная. Однако и из этой ситуации туристы нашли выход — отправились на платный пляж.

«Учитывая, что на всех бесплатных пляжах стоимость шезлонга с зонтом и матрасом примерно 300-500 рублей, то лучше заплатить 700 рублей за пляж при отеле и пользоваться всей инфраструктурой», — посоветовали отдыхающие.

Не все так плохо!

Тратиться на отель семейная пара не стала, а арендовала студию в новом ЖК по весьма доступной цене — 2,5 тыс. рублей в сутки. При этом такие же апартаменты, но с видом на море в этом здании стоили 5 тыс. рублей.

С питанием туристы также не испытали проблем. В Крыму работает доставка, качественные продукты можно купить в супермаркетах или сходить в кафе.

Порадовало пару и то, что на общественном транспорте из Ялты можно добраться в любую точку Крыма. А также качество и стоимость крымского вина и доступные цены на местные фрукты и сувениры.

«Ялта — лучший курорт Крыма для отпуска, если грамотно организовать свой отдых», — заключили путешественники.

Отметим, что семейная пара неоднократно отдыхала в Крыму, Сочи и Анапе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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