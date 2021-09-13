Курорт
В Крыму назвали самое перспективное туристическое направление
фото © Новости Крыма
Эногастрономический туризм Крыма, как одно из самых перспективных туристических направлений, развивается и задает новые тренды в знакомстве с регионом.
Такое мнение, выступая на 27-ом Международном туристском форуме — выставке по туризму «Отдых Leisure 2021» в Москве выразил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«Яркий формат знакомства с вином не просто в самом Крыму, но и непосредственно на винограднике, на так называемых гастроужинах — это незабываемые впечатления. Это очень атмосферно и позволяет максимально познакомиться с продуктом региона и людьми, которые его делают. Это те впечатления от путешествия, которые остаются с тобой навсегда и вдохновляют приезжать в Крым снова и снова», — отметил в своем выступлении Волченко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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