В Крыму назвали самое перспективное туристическое направление

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Эногастрономический туризм Крыма, как одно из самых перспективных туристических направлений, развивается и задает новые тренды в знакомстве с регионом.

Такое мнение, выступая на 27-ом Международном туристском форуме — выставке по туризму «Отдых Leisure 2021» в Москве выразил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Яркий формат знакомства с вином не просто в самом Крыму, но и непосредственно на винограднике, на так называемых гастроужинах — это незабываемые впечатления. Это очень атмосферно и позволяет максимально познакомиться с продуктом региона и людьми, которые его делают. Это те впечатления от путешествия, которые остаются с тобой навсегда и вдохновляют приезжать в Крым снова и снова», — отметил в своем выступлении Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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