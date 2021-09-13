В Крыму амброзии столько же, сколько и лесов

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Аллергенный сорняк захватил в Крыму территорию почти равную площади лесов. При этом в отличие от дубов, осин и елей язвы амброзии увеличиваются молниеносными темпами.

Как сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора в ответ на информационный запрос ForPost, на полуострове 590 карантинных фитосанитарных зон по опасному сорняку. Их общая площадь пугает — 337 тысяч 722 га. Для понимания: площадь всех лесов Крыма ненамного больше — 340 тысяч га.

Больше всего амброзии растет в Симферопольском, Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Сакском районах республики.

«Благоприятными зонами для произрастания амброзии полыннолистной являются степные и предгорные районы Крыма», — пояснили в Россельхознадзоре.

Стоит отметить, что тем, кто не борется с опасным аллергенным растением на своих участках, грозит предупреждение или штраф. За текущий год Россельхознадзор выдал администрациям городов и районов, а также фермерам 44 предписания об устранении сорняка и вынес 108 постановлений об административных правонарушениях.

К слову, штрафы небольшие — от 300 до 500 рублей — для обычных граждан, от 500 до 1000 рублей — для должностных лиц, от 5000 до 10 000 рублей — для юридических лиц.

Из-за массового распространения амброзии по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова в регионе будет усилена борьба с сорняком. Итоги работы, а также отчет об эффективности принятых мер чиновники обещают предоставить в середине ноября этого года.

Между тем специалисты отмечают, что лучше всего бороться с амброзией весной, пока растение не перешло в стадию бутонизации.

Действенно уничтожать сорняк механическим путем — выкапывать с корнем. Этим методом чаще всего пренебрегают из-за трудоемкости процесса или используют в небольших очагах.

Наиболее распространенный метод — покос. Эффект от него может быть только при регулярном применении — не реже одного-двух раз в неделю. При этом даже самый маленький дождь будет провоцировать новые всходы.

Самым надежным методом на сегодняшний день является использование гербицидов. Однако его нельзя применять на территории населенных пунктов.

Сейчас в республике разрабатывают способ борьбы с амброзией микогербицидами. Их, в отличие от агрессивной химии, можно будет использовать в городах и селах. Полученную смесь уже тестируют, рассказал младший научный сотрудник научно-методического отдела Южного филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Николай Цинкевич.

«Это нам даст возможность применять препаративные формы в муниципалитетах и сократить покосы посредством биологического метода борьбы», — объясняет специалист.

Уже в следующем году по результатам, которые специалисты получат в октябре этого года, баковые смеси гербицидов и микогербицидов будут испытывать в полевых условиях, отметил эксперт.

«Я думаю, что не менее двух-трех лет нужно будет потратить, чтобы выбрать хорошие штаммы грибов, которые будут эффективно бороться с амброзией. На данном этапе уже есть штаммы, которые могут убивать порядка 60-70% растения», — отметил специалист.

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С. И. Георгиевского Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Ирина Сухарева подчеркивает, что тенденция с распространением сорняка тревожная.

Чтобы снизить скорость распространения амброзии, вызывающей страшнейшие аллергические реакции, необходимо не только бороться непосредственно с растением, но и увеличивать ответственность на местах.

«Необходимо, чтобы главы муниципалитетов несли ответственность лично, потому что люди просто погибают в период цветения амброзии. Снижается работоспособность, иммунитет», — объясняет медик.

Также аллергическая реакция в период пандемии коронавируса может стать бомбой замедленного действия, считает наша собеседница.

«Если человек трет глаза и нос, как он может соблюдать антиковидные меры? Поэтому борьба с амброзией — очень важный момент», — заключила Ирина Сухарева.

В тексте использованы материалы: Форпост

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