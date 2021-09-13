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Происшествия

В горах Крыма спасли троих туристов

16:13 понедельник, 13 сентября 2021

В первом случае спасатели помогли женщине, которой неожиданно стало плохо в районе бухты села Веселое.

На помощь ей был направлен отряд «Крымспас» в количестве 4 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РК. 

В районе «Каменного Хаоса» горы «Караул Оба» женщина потеряла сознание. Пострадавшую переложили на специальные носилки и эвакуировали к машине сокрой помощи.

Во втором случае спасатели выручили двоих туристов, заблудившихся в районе горы Бойка. Парень и девушка из Севастополь ожидали на опасном обрыве в районе скалы Бадем-Кая.

«Как выяснилось, туристы вышли в поход по массиву горы Бойка, чтобы посетить храм «Христа Спасителя». Но, переоценили свои силы и не учли время возвращения. В результате они оказалась в темноте без фонарика», — рассказали в пресс-службе.

Эвакуировать пару пришлось с помощью альпинистского снаряжения. Парня посредством страховочной системы, а девушку при помощи так называемой «косынки», спустили вниз.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Четверо детей и четверо взрослых из Москвы заблудились в горах Крыма. Спасатели эвакуировали группу туристов из Москвы, которые заблудились в горах Крыма.

Туристы ночью заблудились в Большом каньоне. Вчера в 23:53 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что двое туристов заблудились в горно-лесной местности Большого каньона в Бахчисарайском районе и не могут самостоятельно спуститься.

Туристка повредила ногу в районе водопада Джур-Джур. В минувшие выходные спасатели эвакуировали туристку, которая вечером гуляла в районе водопада Джур-Джур.

Спасатели сняли еще одного туриста с горы по Судаком. Крымские спасатели эвакуировали туриста, который сбился с тропы и оказался на сыпучем участке горы Сокол, под Судаком.

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