В горах Крыма спасли троих туристов

В первом случае спасатели помогли женщине, которой неожиданно стало плохо в районе бухты села Веселое.

На помощь ей был направлен отряд «Крымспас» в количестве 4 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В районе «Каменного Хаоса» горы «Караул Оба» женщина потеряла сознание. Пострадавшую переложили на специальные носилки и эвакуировали к машине сокрой помощи.

Во втором случае спасатели выручили двоих туристов, заблудившихся в районе горы Бойка. Парень и девушка из Севастополь ожидали на опасном обрыве в районе скалы Бадем-Кая.

«Как выяснилось, туристы вышли в поход по массиву горы Бойка, чтобы посетить храм «Христа Спасителя». Но, переоценили свои силы и не учли время возвращения. В результате они оказалась в темноте без фонарика», — рассказали в пресс-службе.

Эвакуировать пару пришлось с помощью альпинистского снаряжения. Парня посредством страховочной системы, а девушку при помощи так называемой «косынки», спустили вниз.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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