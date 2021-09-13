Устрицы, вино и сыр: эксперт о возможностях крымского гастротуризма

фото © cf.ua

Гастрономический туризм в Крыму имеет большие перспективы, поскольку регион производит большое количество собственной уникальной продукции.

Такое мнение выразил известный российский ресторатор, бизнесмен, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Посмотрите, какое значение популяризации своих кухонь уделяют французы, португальцы, испанцы. Если говорить о том, какие регионы России могут претендовать на успешное развитие гастрономической темы, то Крым имеет все условия, поскольку здесь огромное разнообразие местных продуктов», - считает эксперт.

Он напомнил, что полуостров может похвастаться строго аутентичными продуктами, такими как южнобережные маслины и местное вино, автохтонные сорта которого сегодня возрождают крымские виноделы.

Такие продукты могут также стать гастрономическими сувенирами. При этом местное вино, по мнению Бухарова, непременно должны сопровождать местные закуски.

Например, сыры, производство которых в России, и в частности в Крыму, подтолкнули ограничения на ввоз импортных аналогов.

«У нас нет пока этого в таком количестве, как в Италии, которая может накормить своими сырами полмира, но у нас большое количество земель и дешевле рабочая сила, и нам надо сейчас это развивать, поскольку, как только откроются границы, поедут платежеспособные иностранцы. Это принесет больше денег всей республике», - уверен Бухаров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым может принять 8 млн туристов уже к октябрю. Прогнозный показатель туристического потока в 8 миллионов человек Крым может достичь уже в октябре.

Блогер посетил столовую в Крыму и очутился в прошлом. Известный тревел-блогер на отдыхе в Евпатории зашел в так называемую советскую столовую и действительно как будто вернулся в СССР.

Туристы оставили на память крымчанам море окурков и неприятный осадок. Жителей Крыма бесят соотечественники, приезжающие отдохнуть на полуостров.

В Крыму отмечается острый дефицит кадров в турбизнесе. В Крыму отмечается острый дефицит кадров в туристической сфере.