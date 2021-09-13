Украинец пытался проникнуть в Крым, его поймали фсбшники

Российские пограничники задержали украинца, который пытался в обход пунктов пропуска попасть в Крым.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«Днем, 5 сентября, в стороне от пункта пропуска «Армянск» пограничный наряд обнаружил и задержал молодого человека, намеревавшегося проникнуть на территорию Крымского полуострова», – говорится в сообщении.

У жителя Одесской области 1994 года рождения пограничники обнаружили наличные деньги, сумку с одеждой, туристические принадлежности и палатку.

«Одессит сообщил, что в Крым он хотел попасть в туристических целях. На нарушение российского законодательства пошел осознанно, понимая, что без документов, которые он ранее утерял, его не пропустят через границу», – уточнили в погрануправлении.

В отношении украинца возбуждено уголовное дело части 1 статьи 322 УК РФ – незаконное пересечение государственной границы РФ. На период расследования нарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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