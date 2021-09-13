Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +25
море +23

Власть

Украина может перейти на латиницу

12:10 понедельник, 13 сентября 2021
Украина может перейти на латиницу

фото © Новости Крыма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Об этом он сказал в беседе с Радіо Свобода.

«Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах – это должно быть», – сказал Алексей Данилов.

В начале года председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская прогнозировала, что Украина не будет переводить государственный язык на латинский алфавит.

«Если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры», – говорила Демская.

В 2018 году тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин предлагал обсудить возможное введение в Украине латиницы рядом с кириллическим алфавитом. Это вызвало противоречивые отзывы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спортсмен-инвалид проверил крымские города на доступность среды. Блогер и спортсмен-инвалид Сергей Карнаухов вместе с «Новыми людьми» проинспектировал крымские города на соответствие требованиям безбарьерной среды.

К Новому году в Ялте появится новый модульный спортзал. В Ялте по адресу: улица Калинникова, 12 к концу текущего года построят модульный спортивный зал для занятий художественной гимнастикой.

Под Симферополем обещают построить «первый в Крыму частный индустриальный парк». Первый в Республике Крым индустриальный парк, построенный за счет частных инвестиций, появится в Симферопольском районе на Московском шоссе.

Власти Севастополя пообещали построить мост для жителей Инкермана. Ежедневно местные жители вынуждены пересекать железнодорожные пути, нарушая правила.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 13 сентября

Какой сегодня праздник 13 сентября фото

Сегодня, 13 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Симферополе хотят по-новому поделить рынок автобусных перевозок

В Симферополе хотят по-новому поделить рынок автобусных перевозок

В Симферополе запланирована перезагрузка системы распределения маршрутов городского общественного транспорта.

Власть
«Для атаки на Крым»: Украина купит в Турции еще 24 беспилотников Bayraktar

«Для атаки на Крым»: Украина купит в Турции еще 24 беспилотников Bayraktar

После успеха турецких беспилотников «Bayraktar TB2» в Нагорном Карабахе Украина приняла решение купить у Турции еще 4 комплекса дронов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации