Водный кризис
Развитие сюжета: Симферополь снова без воды: какие улицы отключат в городе и районе ● В Крыму считают, что сточные воды лучше опресненных морских ● Сколько воды осталось в водохранилищах Крыма после турсезона ● Туристы выпивают миллионы кубометров воды в Крыму ● Ученые раскритиковали идею Путина напоить Крым со дна Азовского моря
Ученый связал нашествие медуз на Азове с «водной блокадой Крыма»
фото © Новости Крыма
Украинская сторона считает в нашествии медуз обвиняет Крымский мост.
«Водная блокада Крыма» стала одной из причин появления большого числа медуз в Азовском море, поскольку соленость его акватории повысилась в связи с отсутствием поступлений пресной днепровской воды со стороны полуострова, заявил доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Сергей Дудкин, комментируя инициативу властей Запорожской области о взыскании компенсации с России за провальный курортный сезон в регионе из-за нашествия медуз.
Об этом пишут «Кубанские новости». По словам ученого, на ситуацию главным образом влияет количество пресноводных стоков.
Сейчас основной объем пресной воды в акваторию Азова несет Дон, полноводность которого, в свою очередь, зависит от уровня осадков. Если бы к донским водам добавились бы днепровские, которые раньше, поступая по Северо-Крымскому каналу, опресняли Сиваш, нашествия медуз могло бы не быть. Чтобы решить проблему, Дудкин посоветовал запорожским инициаторам открывать дамбу либо рыть новый канал от Днепра к Азову.
При этом он подчеркнул, что появление увеличение числа медуз - аурелий и корнеротов - никак не связано с появлением Крымского моста.
Ранее глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух потребовал от России сатисфакции из-за медуз, которые испугали украинских туристов и сорвали курортный сезон. Нашествие медуз Старух связал со строительством Крымского моста.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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