Цыганка провела «денежную реформу» в квартире у севастопольской пенсионерки

Еще одна севастопольская пенсионерка по неосторожности и доверчивости лишилась всех своих сбережений, впустив в дом незнакомку.

Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Севастополю.

Установлено, что злоумышленница позвонила в домофон подъезда одного из многоквартирных домов по улице Хрусталева и убедила ответившую ей пожилую женщину впустить ее. Незнакомка представилась 89-летней хозяйке квартиры сотрудницей социальной службы. Она сообщила старушке, что якобы в стране проводится денежная реформа и необходимо заменить имеющиеся денежные купюры на новые.

«Когда пенсионерка принесла все свои сбережения (310 тысяч рублей — Прим.), незнакомка попросила стакан воды и как только женщина ушла на кухню, она похитила ее деньги и скрылась. Украденную сумму подозреваемая потратила на свои нужды», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники севастопольского управления уголовного розыска задержали подозреваемую представительницу цыганской народности в городе Тимашевск Краснодарского края.

«Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 44-летней жительницы Краснодарского края, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за хищения чужого имущества», — сообщили в пресс-службе.

Следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжаются. Полицейские проверяют причастность задержанной к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории Севастополя.

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