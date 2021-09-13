Власть
Требующих суда над Сергеем Беймом активистов наказали рублем
Активистов, которые устроили акцию протеста и потребовали осудить устроившего смертельное ДТП Сергея Бейма, оштрафовали.
Об этом сообщил Telegram-канал «ЧКХ».
Напомним, что 10 сентября общественники пришли к зданию Верховного суда Крыма с плакатами, которые содержали призывы наказать бензинового магната за умершего в аварии человека.
Общая сумма штрафов, которые были им выписаны, составила 68 тысяч рублей.
В этот день в суде рассматривалась апелляция гособвинителя, который не согласился с тем, что суд отказал в назначении домашнего ареста для обвиняемого. На этом заседании стало известно, что бизнесмен выплатил семье погибшей женщины материальную компенсацию, в обмен на что пострадавшая сторона отказалась от претензий к нему. Семья попросила освободить Бейма от уголовного наказания.
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