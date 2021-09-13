Требующих суда над Сергеем Беймом активистов наказали рублем

Активистов, которые устроили акцию протеста и потребовали осудить устроившего смертельное ДТП Сергея Бейма, оштрафовали.

Об этом сообщил Telegram-канал «ЧКХ».

Напомним, что 10 сентября общественники пришли к зданию Верховного суда Крыма с плакатами, которые содержали призывы наказать бензинового магната за умершего в аварии человека.

Общая сумма штрафов, которые были им выписаны, составила 68 тысяч рублей.

В этот день в суде рассматривалась апелляция гособвинителя, который не согласился с тем, что суд отказал в назначении домашнего ареста для обвиняемого. На этом заседании стало известно, что бизнесмен выплатил семье погибшей женщины материальную компенсацию, в обмен на что пострадавшая сторона отказалась от претензий к нему. Семья попросила освободить Бейма от уголовного наказания.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жителя Севастополя задержали за растление 10-летней школьницы в соцсетях. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Севастополя, подозреваемого в растлении малолетней через социальные сети.

Прокуратура выявила многочисленные нарушения при ремонте дорог в Севастополе. В 2021 году севастопольские прокуроры выявили 68 нарушений закона при ремонте дорог, вынесли 48 представлений, по итогам рассмотрения которых 23 должностных лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Симферополе выявили подпольный ломбард. В Симферополе выявили работающий без официальной регистрации ломбард, его собственник оштрафован на 20 тысяч рублей.

В России запретили замораживать алименты на счетах должников. ВС заявил свою позицию в отношении алиметщиков, разъяснив, почему нельзя блокировать денежные суммы на их счетах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Верховный суд.