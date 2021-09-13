Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● Коронавирус в Крыму: 74 тысячи заболевших ● В Севастополе от COVID-19 за время пандемии скончались больше тысячи человек ● Власти Крыма будут прививать от COVID-19 прямо на избирательных участках ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © gazetauzao.ru
За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Из общего количества заболевших 204 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2834 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек, выздоровевших за весь период – 63 739 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Крыму: 74 тысячи заболевших. Еще 230 человек заболели за прошедшие сутки, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
В Севастополе от COVID-19 за время пандемии скончались больше тысячи человек. По состоянию на 11 сентября в Севастополе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19, что меньше вчерашних показателей.
Власти Крыма будут прививать от COVID-19 прямо на избирательных участках. Минздрав Крыма рассматривает возможность организации пунктов вакцинации от COVID-19 и гриппа на избирательных участках.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции.
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