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Стояли часами: у Крымского моста образовалась многокилометровая пробка
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Проверка грузового транспорта спровоцировала дорожный коллапс со стороны Тамани.
Накануне вечером на подъезде к Крымскому мосту со стороны материковой России образовался многокилометровый автомобильный затор. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Обе полосы дороги замерли минимум на несколько часов. О сложной ситуации водители начали сообщать в 19:00, однако по состоянию на 22:00 пробка все еще сохранялась.
По информации «Упрдор Тамань», у путепровода проводилась проверка грузовых машин, что и стало причиной сложившейся ситуации. При этом легковой транспорт пропускали без промедлений, для него специально оставили свободной одну полосу дороги. Но фуры, которые пытались объехать пробку, заняли свободную часть проезжей части. В результате движение остановилось практически полностью.
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