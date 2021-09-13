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Стояли часами: у Крымского моста образовалась многокилометровая пробка

15:37 понедельник, 13 сентября 2021
Стояли часами: у Крымского моста образовалась многокилометровая пробка

фото © соцсети

Проверка грузового транспорта спровоцировала дорожный коллапс со стороны Тамани.

Накануне вечером на подъезде к Крымскому мосту со стороны материковой России образовался многокилометровый автомобильный затор. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Обе полосы дороги замерли минимум на несколько часов. О сложной ситуации водители начали сообщать в 19:00, однако по состоянию на 22:00 пробка все еще сохранялась.

По информации «Упрдор Тамань», у путепровода проводилась проверка грузовых машин, что и стало причиной сложившейся ситуации. При этом легковой транспорт пропускали без промедлений, для него специально оставили свободной одну полосу дороги. Но фуры, которые пытались объехать пробку, заняли свободную часть проезжей части. В результате движение остановилось практически полностью.

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