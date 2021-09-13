Собака из Москвы не долетела до Крыма, она пропала

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В международном аэропорту Домодедово уже третьи сутки не могут найти собаку по кличке Ева, пропавшую из багажа.

Пес должен был вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолета собака не попала. Лайф узнал подробности произошедшего, поговорил с хозяевами хвостатой, а также связался с авиакомпанией — в S7 уверяют, что в воздушной гавани прилагают все усилия для обнаружения питомца.

«Вечером 10 сентября я, мой муж и дочь вылетали из Домодедово в Симферополь рейсом S7 2013, с нами была собака, которую мы сдали в багаж за три часа до вылета — в специальной переноске, решетку переноски сотрудники авиакомпании на приемке прикрутили хомутами к самой переноске намертво. По прилете в аэропорт Симферополя мы ожидали выдачи собаки час, после чего узнали, что на борту собаки не было!» — рассказала нам хозяйка Евы Екатерина Безрученко.

По ее словам, семья написала заявку о потере багажа с любимицей в Симферополе, которую якобы передали в Домодедово. Сотрудники московского аэропорта сообщили, что животное вырвалось из переноски и убежало во время погрузки в самолет, на данный момент ведутся поиски собаки. Однако, по словам Екатерины, информацию о сбежавшей Еве никто семье не предоставил ни в Домодедово, «ни по прилете на место». 11 сентября сотрудники аэропорта заявили Безрученко, что «ничего не знают о судьбе животного и что не занимаются поисками собак, а заявку передали авиакомпании».

«Авиакомпания сказала, что никаких заявок не получала. Все фото и документы есть. Переноску не отправили и не предоставляют ни ее саму, ни ее фото. По итогу животное начали искать только почти спустя сутки, только после подключения полиции! Собака — живое существо — это раз. Это наш друг и член семьи — это два. И это животное на территории аэропорта, где летают и садятся самолеты, риску опасности подвержены сотни людей, а никто не шевелится!» — отметила Екатерина.

Кроме того, семья подала электронное обращение в транспортную прокуратуру. А 12 сентября мама Екатерины приезжала в Домодедово, чтобы забрать переноску и узнать, в каком состоянии она находится после «побега» Евы. Однако выдавать ее сотрудники аэропорта отказались. Пострадавшая уверена — представители авиагавани «утаивают доказательства», пишет life.ru

Сотрудники подтвердили пропажу пса, который «сбежал из своей переноски в аэропорту Домодедово», и сообщили, что сожалеют о случившемся. «Мы понимаем, насколько это грустная и неприятная ситуация. Мы просмотрели записи видеокамер — в зоне обработки багажа собака самостоятельно открыла дверь своей переноски, внешних воздействий зафиксировано не было. К сожалению, такое случается, например, если в предполетной суете переноска была закрыта неплотно. Сейчас сотрудники S7 Airlines и службы аэропорта прилагают все усилия, чтобы найти потерявшегося питомца», — рассказали в авиакомпании.

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