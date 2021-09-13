Севастопольские дети получат «Билет в будущее»

Стартовал проект по профориентации школьников «Билет в будущее».

Школьники Севастополя смогут найти профессиональное предназначение до конца 2021 года, пишет «Слава Севастополя».

«Я думаю, что каждый регион будет проходить профессиональное тестирование и пробы исходя из потребностей региона. Для Севастополя сейчас востребованными остаются такие профессии, как IT, строительство, реставрация, архитектура», — сообщил заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев.

Также, по его словам, актуальное для города археологическое направление. В рамках проекта «Билет в будущее» наставниками станут специалисты-археологи, реставраторы ведущих организаций, в том числе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Проект формирует осознанность и готовность школьников к профессиональному самоопределению, дает возможность понять свой потенциал. На данный момент «Билет в будущее» включает в себя все самые актуальные и востребованные сферы: «Здоровая среда», «Комфортная среда», «Безопасная среда», «Умная среда», «Креативная среда», «Социальная среда», «Деловая среда» и «Индустриальная среда».

Детей в этом уникальном проекте ожидает знакомство с онлайн-платформой проекта bvbinfo.ru, где они смогут «примерить» на себя ту или иную профессию. Небезынтересным посещение сайта будет и для родителей. В тематическом разделе они смогут получить ответы на волнующие вопросы о профориентации своих детей, пройти совместно тесты и оценить, насколько представления ребенка о себе совпадают с представлениями о нем родителей.

Педагоги в рамках проекта познакомятся с современными практиками профориентационной работы, диагностическими и рефлексивными инструментами. Активное участие в проекте принимают и работодатели, заинтересованные в молодых мотивированных сотрудниках.

В тексте использованы материалы: Форпост

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