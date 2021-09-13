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Российские военные отработали в Черном море перехват «вражеских судов»

20:10 понедельник, 13 сентября 2021
Российские военные отработали в Черном море перехват «вражеских судов»

фото © МО РФ

Экипажи быстроходных катеров Черноморского флота России отработали «уничтожение условного противника» в Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе российского флота.

«По замыслу учения, в акватории пункта базирования кораблей ЧФ появилась неопознанная группа быстроходных катеров условного противника, не выходящая на связь в общей радиосети, – сообщили в ЧФ. – Для перехвата неопознанной группы быстроходных катеров в море вышел отряд из пяти патрульных катеров типа «Раптор», предназначенных для перехвата, задержания или уничтожения малых целей».

По данным командования, во время учений личный состав противодиверсионных сил провел артиллерийские стрельбы по надводным целям и макетам плавающих мин. В качестве условного противника использовались морские щиты-мишени.

В конце учений военные отработали задачи по противоминной и противодиверсионной защите пункта базирования и метание гранат.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Российские военные отработали в Черном море перехват «вражеских судов»

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