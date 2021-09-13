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Власть

Прокуратура выявила многочисленные нарушения при ремонте дорог в Севастополе

13:35 понедельник, 13 сентября 2021
Севастополь

В 2021 году севастопольские прокуроры выявили 68 нарушений закона при ремонте дорог, вынесли 48 представлений, по итогам рассмотрения которых 23 должностных лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

Об этом на совещании по вопросу реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сообщил прокурор города Марк Большедворский, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Выявленные прокурорскими проверками нарушения касались качества и сроков выполнения ремонтных работ, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при их проведении, вопросов складирования и вывоза строительных отходов.

Отмечается, что общий объем финансирования региональных проектов в рамках нацпроекта в 2021 году составляет 1,47 млрд рублей, из которых по состоянию на начало сентября освоено 57 %.

«Всего в текущем году в Севастополе планируется отремонтировать 76 автомобильных дорог протяженностью 54 км. Анализ работы по выполнению подрядчиками контрактных обязательств по выполнению ремонтов и капитальных ремонтов дорог свидетельствует о наличии рисков нарушения сроков их окончания», — сказано в официальном сообщении.

В ходе совещания прокурор города вручил должностным лицам шести подрядных организаций и руководителю государственного казенного учреждения «Дирекция» (заказчик работ) предостережения о недопустимости нарушения бюджетного законодательства, законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

По данным Марка Большедворского, с целью приведения улично-дорожной сети к нормативному состоянию в суды города направлены 3 исковых заявления, которые в настоящее время рассматриваются.

В тексте использованы материалы: Форпост

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