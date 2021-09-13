Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 13 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в южных районах и в г.Севастополь высокая пожарная опасность 4 класс).), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 24, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 25, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 26, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 13 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 21, в Севастополе - 22, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 28, в Одессе - 21, в Сочи - 24, в Турции - 29, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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