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Власть

Пешеходную дорожку в Балаклаве изрыли под столбы

08:15 понедельник, 13 сентября 2021
Севастополь

Теперь, проходя вдоль трассы, людям придется преодолевать полосу препятствий.

Дорожку для пешеходов вдоль дороги в Балаклаве заставят фонарными столбами. Подготовительные работу уже активно ведутся. Соответствующие фотографии в Facebook опубликовал севастопольский журналист Владимир Илларионов.

Речь идет о дороге, ведущей от завода «Золотой Балки» до железнодорожного переезда на улице Крестовского. Вдоль нее проходит двухкилометровая пешеходная тропинка, в которую рабочие уже вмуровали основания осветительных опор. Когда там будут установлены столбы, то данный пешеходный путь превратится в опасную полосу препятствий, так как людям придется каким-то образом огибать фонари, выходя на обочину оживленной дороги либо спускаясь в кювет.

«А местные муниципальные власти видят, что у них под боком творится? Может это «ЗБ» организовала в целях популяризации своей алкогольной продукции? Так сколько лбов о столбы будет разбито?», - недоумевает автор поста.

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