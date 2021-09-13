Власть
Пешеходную дорожку в Балаклаве изрыли под столбы
Теперь, проходя вдоль трассы, людям придется преодолевать полосу препятствий.
Дорожку для пешеходов вдоль дороги в Балаклаве заставят фонарными столбами. Подготовительные работу уже активно ведутся. Соответствующие фотографии в Facebook опубликовал севастопольский журналист Владимир Илларионов.
Речь идет о дороге, ведущей от завода «Золотой Балки» до железнодорожного переезда на улице Крестовского. Вдоль нее проходит двухкилометровая пешеходная тропинка, в которую рабочие уже вмуровали основания осветительных опор. Когда там будут установлены столбы, то данный пешеходный путь превратится в опасную полосу препятствий, так как людям придется каким-то образом огибать фонари, выходя на обочину оживленной дороги либо спускаясь в кювет.
«А местные муниципальные власти видят, что у них под боком творится? Может это «ЗБ» организовала в целях популяризации своей алкогольной продукции? Так сколько лбов о столбы будет разбито?», - недоумевает автор поста.
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