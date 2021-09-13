Пешеходную дорожку в Балаклаве изрыли под столбы

Теперь, проходя вдоль трассы, людям придется преодолевать полосу препятствий.

Дорожку для пешеходов вдоль дороги в Балаклаве заставят фонарными столбами. Подготовительные работу уже активно ведутся. Соответствующие фотографии в Facebook опубликовал севастопольский журналист Владимир Илларионов.

Речь идет о дороге, ведущей от завода «Золотой Балки» до железнодорожного переезда на улице Крестовского. Вдоль нее проходит двухкилометровая пешеходная тропинка, в которую рабочие уже вмуровали основания осветительных опор. Когда там будут установлены столбы, то данный пешеходный путь превратится в опасную полосу препятствий, так как людям придется каким-то образом огибать фонари, выходя на обочину оживленной дороги либо спускаясь в кювет.

«А местные муниципальные власти видят, что у них под боком творится? Может это «ЗБ» организовала в целях популяризации своей алкогольной продукции? Так сколько лбов о столбы будет разбито?», - недоумевает автор поста.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе погас свет: что происходит. Из-за повреждения электрокабеля обесточены несколько объектов в столице Крыма, сообщили в ГУП «Вода Крыма».

В центре Симферополя зачем-то открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Отреставрированный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому открыли в центре Симферополя.

В Севастополе объявили «День трезвости», в магазинах запретили продавать пиво и алкоголь. В Севастополе 11 сентября объявили «Днем трезвости».

В Симферополе на улице Гавена экскаватор повредил газовую трубу. По информации ЕДДС Симферополя, на ул. Гавена ведется замена водопроводных труб, экскаватор повредил газовую трубу.