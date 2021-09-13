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Охлобыстин в Крыму снимется в новом фильме

09:34 понедельник, 13 сентября 2021

В Крыму в ближайшее время начнутся съемки нового кинофильма под названием «Откройте, полиция!», одну из главных ролей в котором сыграет Иван Охлобыстин.

Об этом сообщил российский и узбекский киноактер и режиссер Джаник Файзиев.

Каждый фильм, который имеет необходимость перенести место действия к морю или в горы, мы, конечно, стараемся перевезти в Крым. Где-то через месяц начнутся съемки нового фильтма «Откройте, полиция» с Иваном Охлобыстиным и Артемом Быстровым в главных ролях», - сообщил он. По словам Файзиева, основное действие картины развернется в Севастополе.

Также зрители увидят Крымский мост и другие крымские локации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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